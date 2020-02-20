Легковой автомобиль врезался на МКАД в две машины, в результате ДТП погибли два человека

//Происшествия 13+

20 февраля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результат которого погибли два человека, произошло сегодня под утро на пятом километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Водитель легкового автомобиля "Хендай Солярис", следуя по внешней стороне МКАД, врезался в грузовую машину "КаМАЗ", а после удара наехал автомашину "Хендай Крета".

Пассажирка "Хендай Солярис" умерла на месте аварии. Водитель, 36-летний житель Саратовской области, от полученных травм скончался в больнице.

ДТП на МКАД произошло в 4.32 . На месте инцидента работали сотрудники ГАИ и бригада "скорой помощи". Причина происшествия устанавливается.