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Эксперты рассказали, на что тратят россияне в преддверии 23 февраля

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, на что тратят россияне в преддверии 23 февраля
pixabay.com

Банковские специалисты оценили влияние Дня защитника Отечества на покупательную активность россиян. Эксперты объяснили, на что в праздничные дни местные граждане тратят больше всего.

«Самыми популярными становятся покупки в категории спорттоваров: количество операций по картам здесь увеличивается в 2,7 раза. На втором месте супермаркеты, одежда, обувь и аксессуары - в 2,5 раза», - уточнили в Россельхозбанке.

Кроме того, эксперты отметили, что траты в кафе и ресторанах вырастают в 2 раза, а в магазинах игрушек – в 1,9 раза. При этом мужчины начинают тратить больше денег в супермаркетах и ресторанах, а женщины - в детских магазинах, салонах красоты, а также предпочитают расходовать средства на одежду, обувь и прочие аксессуары.

«Интересно, что больше всего увеличивается количество покупок в категории спорттоваров. Приятно предположить, что наши девушки и женщины делают полезные подарки своим мужчинам на 23 февраля», - предположила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Специалисты выявили, что средняя стоимость подарка стравляет 2,5 тыс. руб. – в Москве, 1,5 тыс. руб. – в Санкт-Петербурге и около 800 руб. – в регионах.

Ранее синоптики  сообщили, какая погода ожидает россиян 23 февраля. 

БА

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