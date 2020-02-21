Пенсионерке, которая во время встречи с Путиным пожаловалась на материальное положение, нашли работу

Петербургские власти нашли работу местной жительнице, которая во время встречи с президентом России пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского района города.
Зинаиде Беликовой предложили трудиться в медицинском учреждении, и женщина согласилась. Теперь пенсионерка будет развозить документы на машине с водителем. Еще администрация района пообещала сделать в квартире Беликовой косметический ремонт и предоставить путевку в санаторий.
В Саранске местный житель лишился 116 тысяч рублей, поверив лже - сотруднику банка.