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Пенсионерке, которая во время встречи с Путиным пожаловалась на материальное положение, нашли работу

, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Пенсионерке, которая во время встречи с Путиным пожаловалась на материальное положение, нашли работу
pixabay.com

Петербургские власти нашли работу местной жительнице, которая во время встречи с президентом России пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского района города.

Зинаиде Беликовой предложили трудиться в медицинском учреждении, и женщина согласилась. Теперь пенсионерка будет развозить документы на машине с водителем. Еще администрация района пообещала сделать в квартире Беликовой косметический ремонт и предоставить путевку в санаторий. 

В Саранске местный житель лишился 116 тысяч рублей, поверив лже - сотруднику банка.

ЕЧ

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