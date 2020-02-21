Пенсионерке, которая во время встречи с Путиным пожаловалась на материальное положение, нашли работу

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21 февраля 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Петербургские власти нашли работу местной жительнице, которая во время встречи с президентом России пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского района города.

Зинаиде Беликовой предложили трудиться в медицинском учреждении, и женщина согласилась. Теперь пенсионерка будет развозить документы на машине с водителем. Еще администрация района пообещала сделать в квартире Беликовой косметический ремонт и предоставить путевку в санаторий.

В Саранске местный житель лишился 116 тысяч рублей, поверив лже - сотруднику банка.