Саранск: мошенник обманул мужчину на 116 тысяч рублей

//Общество 13+

21 февраля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pg13.ru

pixabay.com

Инцидент произошел в Саранске. Местный житель лишился 116 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации. Злоумышленник пояснил, что к счету клиента есть несанкционированный доступ, а чтобы предотвратить процедуру списания денежных средств, нужно назвать данные карты. Пострадавший сразу же озвучил их, после чего сразу же потерял 116 600 рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020 выяснили, какие жизненные цели ставят перед собой российские мужчины и насколько остаются актуальными привычные «Дом, дерево и дети».