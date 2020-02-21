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Саранск: мошенник обманул мужчину на 116 тысяч рублей

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pg13.ru

Саранск: мошенник обманул мужчину на 116 тысяч рублей
pixabay.com

Инцидент произошел в Саранске. Местный житель лишился 116 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации. Злоумышленник пояснил, что к счету клиента есть несанкционированный доступ, а чтобы предотвратить процедуру списания денежных средств, нужно назвать данные карты. Пострадавший сразу же озвучил их, после чего сразу же потерял 116 600 рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

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