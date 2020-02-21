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Дом, дерево, дети: в Росстате узнали три жизненные цели российских мужчин

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Дом, дерево, дети: в Росстате узнали три жизненные цели российских мужчин
Фото: pixabay.com

В медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020 выяснили, какие жизненные цели ставят перед собой российские мужчины и насколько остаются актуальными привычные «Дом, дерево и дети».

Оказалось, что россияне готовы отдавать много времени и сил работе, чтобы обеспечить семью и решить жилищные проблемы. Однако при этом они рассчитывают на высокую зарплату.

«По данным Росстата три жизненные цели являются для российского мужчины самыми важными - это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье», - рассказали эксперты. При этом отмечается, что для мужчин средний возраст вступления в брак - 27 лет.

АБ

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