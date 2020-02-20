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В Родительском комитете прокомментировали расширение программы маткапитала

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Родительском комитете прокомментировали расширение программы маткапитала
Фото: pixabay.com

Ирина Волынец, возглавляющая Национальный родительский комитет, прокомментировала решение Госдумы расширить программу материнского капитала. По ее словам, инициатива уровняет всех детей.

Волынец одобрила новый законопроект и отметила, что, благодаря ему, финансирование семей с детьми увеличится на 150 тысяч рублей. Эксперт подчеркнула, что каждый ребенок, вне зависимости от того, каким по счету он рождается, нуждается в деньгах.

«Конечно же, нужно поддерживать и при рождении первого ребёнка, и при рождении второго, и при рождении третьего, а также при рождении последующих детей... То есть мы уровняем в интересах всех последующих детей», - считает Волынец.

АБ

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