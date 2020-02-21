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Российскую икру назвали не нужной миру

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Российскую икру назвали не нужной миру
фото: pixabay.com

Лососевую икру покупают только в России, Беларуси и на Украине. Остальному миру она не нужна. Об этом заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Заявление эксперта прозвучало в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам Савельева, икра российского производства реализуется в основном внутри страны, а украинский и белорусский рынки заполнены икрой из Аляски.

"Весь украинский рынок заполнен икрой с Аляски, которую, кстати, наши специалисты считают незрелой. Потому что рыбаки Аляски ловят рыбу в океане, то есть, она ещё не зашла в реки, не глотнула пресной воды", - сообщил он.

Икра доставляется в Германию, там помещают в банки и отправляют на Украину. В мире пользуется спросом северная рыба и российский краб. Но дикая рыба из РФ на мировых аукционах вне конкуренции: она жирнее и полезнее.

Ранее, как писали АН, в Роскачестве посоветовали при покупке икры обращать особое внимание на тару. Эксперты заявляют, что лучше отдавать предпочтение стеклянным банкам, чтобы быть уверенным в качестве данного продукта.

АС

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