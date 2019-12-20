В Роскачестве научили выбирать икру

//Общество 13+

20 декабря 2019, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

В Роскачестве посоветовали при покупке икры обращать внимание на тару. Эксперты заявляют, что лучше отдавать предпочтение стеклянным банкам, чтобы быть уверенным в качестве продукта.

Специалисты советуют покупать икру именно в стеклянной банке, потому что таким образом можно рассмотреть продукт и заметить возможные дефекты, передаёт Радио Sputnik. Эксперт Наталья Петроченкова объяснила, что икринки должны быть одинаковые по размеру, целые и не слишком слипшиеся.

«Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много «джуса». Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры, которую вы покупаете», - научила она.