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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Роскачестве научили выбирать икру

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В Роскачестве научили выбирать икру
Фото: pixabay.com

В Роскачестве посоветовали при покупке икры обращать внимание на тару. Эксперты заявляют, что лучше отдавать предпочтение стеклянным банкам, чтобы быть уверенным в качестве продукта.

Специалисты советуют покупать икру именно в стеклянной банке, потому что таким образом можно рассмотреть продукт и заметить возможные дефекты, передаёт Радио Sputnik. Эксперт Наталья Петроченкова объяснила, что икринки должны быть одинаковые по размеру, целые и не слишком слипшиеся.

«Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много «джуса». Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры, которую вы покупаете», - научила она.

АБ

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