В Омске мужчина из Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов умер при загадочных обстоятельствах

Сообщается: в машине «Скорой помощи» скончался 66-летний мужчина. Его везли из Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где он находился последние две недели.
Известно, что у больного были хронические заболевания, а также психические отклонения. В начале февраля его уже госпитализировали в больницу, а спустя пять дней выписали в интернат.
У пациента диагностировали многочисленные травмы, среди которых — переломы ребер, пневмоторакс, ушибы различных частей тела. Однако криминального характера травмы не имеют.
Сейчас по факту инцидента проводится следственная проверка, будут установлены все обстоятельства.
В четверг, 20 февраля, возле воронежского общежития №5 нашли тело молодого парня. Он был студентом местного государственного медицинского университета имени Бурденко.