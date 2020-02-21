В Омске мужчина из Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов умер при загадочных обстоятельствах

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21 февраля 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: om1.ru.

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Сообщается: в машине «Скорой помощи» скончался 66-летний мужчина. Его везли из Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где он находился последние две недели.

Известно, что у больного были хронические заболевания, а также психические отклонения. В начале февраля его уже госпитализировали в больницу, а спустя пять дней выписали в интернат.

У пациента диагностировали многочисленные травмы, среди которых — переломы ребер, пневмоторакс, ушибы различных частей тела. Однако криминального характера травмы не имеют.

Сейчас по факту инцидента проводится следственная проверка, будут установлены все обстоятельства.

В четверг, 20 февраля, возле воронежского общежития №5 нашли тело молодого парня. Он был студентом местного государственного медицинского университета имени Бурденко.