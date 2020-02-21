В Воронеже возле общежития найдено тело студента

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21 февраля 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riavrn.ru/news.

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В четверг, 20 февраля, возле воронежского общежития №5 нашли тело молодого парня. Как стало известно позже, он был студентом местного государственного медицинского университета имени Бурденко.

Пресс-служба СУ СКР по региону установила, что следов криминальной смерти нет. Сейчас идет проверка фактов. Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Тело направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Суд на три месяца приостановил деятельность Ставропольского государственного цирка. Причина – нарушения пожарной безопасности.