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В Воронеже возле общежития найдено тело студента

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riavrn.ru/news.

В Воронеже возле общежития найдено тело студента
pixabay.com

В четверг, 20 февраля, возле воронежского общежития №5 нашли тело молодого парня. Как стало известно позже, он был студентом местного государственного медицинского университета имени Бурденко.

Пресс-служба СУ СКР по региону установила, что следов криминальной смерти нет. Сейчас идет проверка фактов. Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. 

Тело направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.  

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ЕЧ

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