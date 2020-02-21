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В гимназии женщина избила воспитательницу продленной группы за замечание ее дочери, пострадавшая госпитализирована

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: fontanka.ru

В гимназии женщина избила воспитательницу продленной группы за замечание ее дочери, пострадавшая госпитализирована
pixabay.com

В одной из гимназий Приморского района произошел конфликт между мамой одной из учениц и воспитательницей продленной группы. Сейчас сотрудница школы госпитализирована с сотрясением мозга.

Известно: 63-летняя Гюзель Макулова присматривала за второклассниками, когда ученица пятого класса начала расталкивать их в очереди в столовой, ей сделали замечание. После этого школьница развернулась и убежала. Когда женщина вышла на улицу, к ней подбежала мать девочки и начала спрашивать о произошедшем. Макулова признала, что сделала его. Затем, в порыве злости, родительница начала избивать Гюзель сумкой по голове и руками по лицу с криком «Да ты знаешь, кто мой муж?»

Вскоре нападавшая покинула территорию школы, а пострадавшая поехала в 34-й отдел полиции, где написала заявление, и затем направилась в травмпункт. Там ей диагностировали ушиб головы и сотрясение мозга.

Других подробностей пока не уточняется. Воспитательница, по данным администрации, сейчас находится на больничном.

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ЕЧ

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