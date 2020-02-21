Россия может упростить получение паспортов гражданам четырех стран

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21 февраля 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что правительство упрощает получение российского гражданства для жителей 4-х стран.

По его словам, Госдума вскоре примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства. В частности, гражданам этих четырех стран не нужно будет доказывать свое материальное положение.

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - цитирует Калашникова агенство "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщали АН, получивших российский паспорт жителей Донецкой народной республики начали призывать в российскую армию. Такие слухи распространяются сейчас в Донецке. Однако корреспондент АН в этом усомнился.