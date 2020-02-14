Жителей ДНР начали призывать в российскую армию… но это не точно

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14 февраля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

донбасское фото автора

Получивших российский паспорт жители Донецкой народной республики начали призывать в российскую армию. Такие слухи распространяются в Донецке. Корреспондент АН в этом усомнился.

Обладатели паспортов ДНР и ЛНР получают российское гражданство по упрощенной схеме с прошлого года. Это произошло после подписания Владимиром Путиным соответствующего указа.

По российским законам граждане РФ в возрасте до 27 лет подлежат призыву. Это обстоятельство спровоцировало слухи, которые теперь ходят по Донецку.

«Через два месяца Сане исполняется 27 лет, так он в армию ушел», — удивил корреспондента АН один из жителей Донецка. В ДНР нет призыва на срочную службу. И поначалу не было понятно в какую армию ушел этот «Саня». Попытка выяснить подробности спровоцировала еще больше вопросов: «Так его в российскую армию забрали. Прикинь, получил паспорт РФ, и за два месяца до окончания призывного возраста, парня забрали служить».

Подобные слухи в Донецке уже укоренились. Разные люди называют различных «Сань», «Серег», «Володь».

На самом деле, все это похоже на какую-то провокацию. Попытки найти родственников призыванных «Сань», «Серег», «Володь» не увенчались успехами. Они всегда оказывались знакомыми знакомых, которые сами не видели, но знают.

Для призыва на службу в российскую армию, призывника должны приписать к конкретному военкомату. ДНР и ЛНР являются непризнанными государствами. Российских военкоматов тут нет. Ближайшие комиссариаты находятся в Ростовской области.

Чтобы попасть в российскую армию, жителю Донецка или Луганска нужно получить прописку на территории России. После этого он должен самостоятельно явиться в комиссариат. Если кто-то из жителей Донбасса действительно попал в армию, это произошло в добровольном порядке. Уклонистов вылавливают на улице. Чтобы забрать жителя Донецка или Луганска принудительно, представителям военкомата и полиции нужно прибыть соответственно в Донецк или Луганск. А для этого нужна официальная командировка.

По имеющейся у корреспондента АН информации, полицейским и военкомам посещать Донбасс запрещено.

На всякий случай, корреспондент АН направил вопрос в адрес администрации Президента РФ с просьбой уточнить, призывались ли жители ДНР и ЛНР в российскую армию. Но пока эти слухи похожи на какие-то побасенки. К слову, жители Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии также являются обладателями российских паспортов. Но их в российскую армию не призывают. В этих регионах есть свои армии.