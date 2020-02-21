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В детском саду Белгорода объявлен карантин, троих детей положили в больницу

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru

В детском саду Белгорода объявлен карантин, троих детей положили в больницу
pixabay.com

В детском саду № 14 «Золотой ключик» в Белгороде несколько детей 20 февраля отравились. Об этом сообщает телеграм-канал «Белгород № 1».

Мэрия города информацию о заболевании малышей подтвердила. Известно, что троих из них положили в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сейчас в группах объявлен карантин, усилен режим дезинфекции. 21 февраля там работали врачи-эпидемиологи Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области, специалисты городского управления образования и четвёртой детской поликлиники.

В администрации заверили: ребят, которым не потребовалась госпитализация, медики посещают на дому.

А экс-президент Украины Леонид Кравчук недавно сделал заявление. Оказывается, украинцам плохо объяснили, что эвакуированные из Китая сограждане не опасны, а заявлениям властей население не доверяет.

ЕЧ

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