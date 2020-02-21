Кравчук прокомментировал бунт украинцев против эвакуированных из Китая

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21 февраля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинцам плохо объяснили, что эвакуированные из Китая сограждане не опасны, а заявлениям властей население не доверяет.

«Нынешняя власть не продумала организацию до таких мелочей, которые показали бы людям, что ничего здесь трагического и страшного нет. Потому что телепередачи просто напугали людей, вместо того, чтобы объяснять, не вдаваясь в детали. Человек должен понять, что для него сделано всё, чтобы он находился в безопасности. Больше ему ничего не надо. Народ не информировался!», - объяснил сложившуюся ситуацию Кравчук.