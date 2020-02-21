Кандидатов на службу в Росгвардию будут проверять на полиграфе

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21 февраля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Росгвардия РФ

Проверка, в том числе с использованием полиграфа, позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в войсках Национальной гвардии России.

Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Это важно и для профилактики коррупции, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава. Строгий отбор кандидатов будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии», – считает парламентарий.

Комитет рекомендовал Госдуме принять во втором чтении поправки в федеральный законы «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», который, в частности, предусматривает необходимость проверки поступающих на службу в Росгвардию с использованием полиграфа.