Генерал-полковник Виктор Стригунов назначен первым заместителем директора Росгвардии

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27 января 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Виктор Стригунов, фото с сайта Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Президентский указ размещен в понедельник, 27 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Стригунов ранее занимал должность командующего войсками Сибирского округа войск национальной гвардии России.

Виктор Стригунов родился в 1958 году в селе Дубовое, Белгородского района Белгородской области. В 1980 году окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, автомобильный факультет, в 1991 году с дипломом с отличием и золотой медалью Военно-политическую академию имени Ленина, в 2002 году Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Воинское звание генерал-полковника присвоено Указом Президента Российской Федерации №265 от 10 июня 2017 года.