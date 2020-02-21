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На Ямале продолжается серия коррупционных скандалов

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

На Ямале продолжается серия коррупционных скандалов
Фото: Pixabay

На Ямале под прицел правоохранителей попали не только чиновники регионального уровня, но и руководители рангом пониже.

Вслед за задержанными бывшим главой ямальского управления Росреестра и директором филиала федеральной кадастровой палаты по Ямалу, которые задержаны по обвинению в получении взятки в крупном и особо крупном размере, уголовное дело завели против главы поселка Лонг-Юган Адиля Гулам-оглы Магерамова.

Силовики сейчас проводят обыски в мэрии. Пока идут следственные мероприятия, мера пресечения не выбрана.

Несколько дней назад губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на антикоррупционном заседании поставил задачу главам городов и районов не допускать нарушений среди подчиненных. Он заявил, что «любые попытки присвоения денег, коррупционные нарушения будут наказываться».  

Практически сразу же после ежегодного доклада губернатора был арестован еще один чиновник – руководитель управления капстроительства и капремонта Надымского района подозревается в том, что незаконно распорядился 29 млн рублей со счета муниципального предприятия.

Ранее сообщалось, что на Алтае бывший министр попал под суд за покупку машины бывшему губернатору.

ДВа

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