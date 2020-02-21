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В закон о языках народов РФ планируют внести изменения

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

В закон о языках народов РФ планируют внести изменения
Фото: сайт Госдума РФ

Думский комитет по делам национальностей внес законопроект о внесении изменения в закон «О языках народов Российской Федерации».

Речь идет об определении порядка утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов РФ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этот законопроект предлагает дать правительству РФ полномочия по определению порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России с учетом экспертной оценки Российской академии наук.

21 февраля объявлен ЮНЕСКО Международным днем родного языка. В Стратегии национальной политики РФ на период до 2025 года господдержка и защита культуры и языков народов нашей страны отнесена к числу основных принципов государственной национальной политики.

В России 193 национальности, используются 277 языков и диалектов. Только в российской системе образования функционирует более 100 языков, на 24 языках ведется обучение детей, 81 язык изучают в качестве предмета и факультативно.

ДВа

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