О, великий Русский язык, как быстро ты меняешься.
Ни для кого не секрет, что грамматика 100-летней давности и сейчас – это совершенно разные вещи. Она развивается и добавляет все больше новых правил. Поэтому сегодня нам предстоит выяснить очередной запутанный вопрос, касаемо слов: едь, езжай.
Чтоб узнать, как пишется слово едь, езжай, поезжай – надо обратиться к морфологии русского языка.
- Надо определить контекст, часть речи и форму слова. К примеру, повелительный глагол может выражать просьбу или приказ. Она образуется от настоящего времени и будущего времени использованного глагола. «Ты, а ну езжай отсюда!» - ПРАВИЛЬНО построенная фраза в написание, но в разговорной речи можно произнести «Едь быстрее», но писать так нельзя.
- Слова « ну едь, приедь, уедь» - могут использоваться только в разговорной речи.
- Для написания стоит пользоваться фразами: «езжай прямо», «заезжай в гости», «хочешь ехать – поезжай». Они соответствуют морфологии русского языка.
Так же, повелительное наклонение в слове «ехать» может описывать конкретное действие. Например: «Надо срочно заехать к врачу», «Следует ехать только прямо», «Яму требуется объехать, иначе повредишь колесо»
Для легкого усвоения и понимания, многие любят пользоваться стишками. Так информация воспринимается лучше и интереснее:
- Слово едь или езжай,
Ты мой друг не забывай.
«Едь» - скорее в разговоре.
А «езжай» пиши на море.
- Проехай или проедь,
Очень странное слово едь,
Проехай совсем забудь!
Проезжай неверный путь!
Самое главное помнить, что мы живем в современном мире, и слова «проехай», «ехай», «ездий» -уже давно никто не использует. Они не относятся к нормам морфологии русского языка.
Пишите и говорите: ехать, проезжать, выезжать, приехать, въехать, заехать.