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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Едь, ехай, езжай, поехай и поезжай. Как правильно?

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Едь, ехай, езжай, поехай и поезжай. Как правильно?
ехать или езжать как правильно,фото соцсетей

О, великий Русский язык, как быстро ты меняешься.

Ни для кого не секрет, что грамматика 100-летней давности и сейчас – это совершенно разные вещи. Она развивается и добавляет все больше новых правил. Поэтому сегодня нам предстоит выяснить очередной запутанный вопрос, касаемо слов: едь, езжай.

 

Чтоб узнать, как пишется слово едь, езжай, поезжай – надо обратиться к морфологии русского языка.

 

  1. Надо определить контекст, часть речи и форму слова. К примеру, повелительный глагол может выражать просьбу или приказ. Она образуется от настоящего времени и будущего времени использованного глагола. «Ты, а ну езжай отсюда!» - ПРАВИЛЬНО построенная фраза в написание, но в разговорной речи можно произнести «Едь быстрее», но писать так нельзя.

     

  2. Слова « ну едь, приедь, уедь» - могут использоваться только в разговорной речи.

     

  3. Для написания стоит пользоваться фразами: «езжай прямо», «заезжай в гости», «хочешь ехать – поезжай». Они соответствуют морфологии русского языка.

 

Так же, повелительное наклонение в слове «ехать» может описывать конкретное действие. Например: «Надо срочно заехать к врачу», «Следует ехать только прямо», «Яму требуется объехать, иначе повредишь колесо»

 

Для легкого усвоения и понимания, многие любят пользоваться стишками. Так информация воспринимается лучше и интереснее:

 

  • Слово едь или езжай,
    Ты мой друг не забывай.
    «Едь» - скорее в разговоре.
    А «езжай» пиши на море.

     

     
  • Проехай или проедь,
    Очень странное слово едь,
    Проехай совсем забудь!
    Проезжай неверный путь!

 

Самое главное помнить, что мы живем в современном мире, и слова «проехай», «ехай», «ездий» -уже давно никто не использует. Они не относятся к нормам морфологии русского языка.
Пишите и говорите: ехать, проезжать, выезжать, приехать, въехать, заехать.
 

АОл

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