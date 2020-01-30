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30 января 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

ехать или езжать как правильно,фото соцсетей

О, великий Русский язык, как быстро ты меняешься.

Ни для кого не секрет, что грамматика 100-летней давности и сейчас – это совершенно разные вещи. Она развивается и добавляет все больше новых правил. Поэтому сегодня нам предстоит выяснить очередной запутанный вопрос, касаемо слов: едь, езжай.

Чтоб узнать, как пишется слово едь, езжай, поезжай – надо обратиться к морфологии русского языка.

Надо определить контекст, часть речи и форму слова. К примеру, повелительный глагол может выражать просьбу или приказ. Она образуется от настоящего времени и будущего времени использованного глагола. «Ты, а ну езжай отсюда!» - ПРАВИЛЬНО построенная фраза в написание, но в разговорной речи можно произнести «Едь быстрее», но писать так нельзя. Слова « ну едь, приедь, уедь» - могут использоваться только в разговорной речи. Для написания стоит пользоваться фразами: «езжай прямо», «заезжай в гости», «хочешь ехать – поезжай». Они соответствуют морфологии русского языка.

Так же, повелительное наклонение в слове «ехать» может описывать конкретное действие. Например: «Надо срочно заехать к врачу», «Следует ехать только прямо», «Яму требуется объехать, иначе повредишь колесо»

Для легкого усвоения и понимания, многие любят пользоваться стишками. Так информация воспринимается лучше и интереснее:

Слово едь или езжай,

Ты мой друг не забывай.

«Едь» - скорее в разговоре.

А «езжай» пиши на море.



Ты мой друг не забывай. «Едь» - скорее в разговоре. А «езжай» пиши на море. Проехай или проедь,

Очень странное слово едь,

Проехай совсем забудь!

Проезжай неверный путь!

Самое главное помнить, что мы живем в современном мире, и слова «проехай», «ехай», «ездий» -уже давно никто не использует. Они не относятся к нормам морфологии русского языка.

Пишите и говорите: ехать, проезжать, выезжать, приехать, въехать, заехать.

