Герой Советского Союза Борис Кравцов: «До сих пор не понимаю, как меня не убило тогда»

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21 февраля 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Мы продолжаем рассказывать истории из «Диалога поколений», который переиздаем к 9 Мая. В прошлый раз мы писали о судьбе легендарной летчицы Надежды Поповой, сегодня вспоминаем военные годы Бориса Кравцова, Героя Советского Союза.

В 1942 году двадцатилетний Борис окончил Одесское артиллерийское училище. Кравцова сразу направили на Юго-Западный фронт, командиром взвода топографической разведки артдивизиона. Он рассказывал, что на войне товарищеская поддержка помогла ему не сломаться и идти в бой. «Помню, когда отступали (а надо было идти быстрым ходом), один натер ноги так, что у него случилась истерика: он со слезами бросался на землю и кричал, что никуда больше не пойдет. Товарищи осмотрели раны, нашли ему другую обувь, в общем, помогли, чем смогли. Мы вместе переживали смерть своих однополчан. Как сейчас, передо мной тот ноябрьский вечер, когда наш военфельдшер, всегда улыбчивый и спокойный Владимир Куценко мечтал о рыбалке в родном Днепропетровске. Через несколько дней шестерка «юнкерсов» атаковала наши огневые позиции, и он был убит из пулемета пикирующего самолета. Пули изрешетили ему спину. Вот так, не довелось Владимиру больше порыбачить на Днепре...», – рассказывал Кравцов.

Борис Васильевич закончил воевать 31 декабря 1943 года, получив тяжелое ранение. С тех пор в Новый год в памяти у Героя Советского Союза первым делом всплывает именно этот день. «Накануне мы получили подарки с тыла, в честь праздника. Это были теплые вещи, все, практически применимое и необходимое нам в тех условиях. Наша дивизия заняла хутор Владимирский. Я тогда лег в хате спать и размышляю: «До Победы вряд ли доживу, убьют. Лучше б ранило! А куда? Лучше б в ногу». И что Вы думаете?! Ранило в бедро на следующий день! Я наблюдал в бинокль за немецкими позициями. Хотел определить, из какой точки стреляют по селу. И в пяти метрах от меня разорвался снаряд. Всю стену хаты изрешетило осколками, в меня отрикошетил один от нее, перебил кость бедра и в ней остался. До сих пор не понимаю, как меня не убило тогда?» – говорил Кравцов.

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