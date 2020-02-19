Летчица Надежда Попова: Мы с Сеней взяли осколок и оставили подписи на стене Рейхстага

//Общество 13+

19 февраля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

К 75-летию Победы «Аргументы недели» переиздадут «Диалог поколений». Там будут собраны самые сильные наши интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Мы выпустим уникальные воспоминания фронтовиков тиражом 10 000 экземпляров за собственные средства. Подарим эти книги школьным библиотекам, многодетным семьям, детским домам, потому что хотим, чтобы о судьбах ветеранов узнали дети всей страны.

Узнали, например, историю летчицы Надежды Поповой, которая совершила 852 боевых вылета в тыл врага. Таких, как она, немцы прозвали «ночными ведьмами». Надежда Васильевна рассказывала, что советской армии не хватало парашютов: летали без них. Если враг собьёт, деваться некуда. «На моих глазах, сбросив бомбы, погибла летчица, которую поймали вражеские прожектора. Они держали самолет в своих щупальцах, ослепляя летчицу и засвечивая приборы. Немцы открыли по ней настоящий «ливень» огня! Самолет сгорел вместе с девушкой. И я ничем не могла помочь!».

Надежда Попова смогла не только выжить на войне, но и найти свою любовь.



«С Семеном Харламовым мы познакомились жарким летом 42-го, под Майкопом. Мой самолет был подбит, и я оказалась вместе с нашими отступающими частями в Черкесске. Вижу, сидит летчик с полностью забинтованной головой, читает «Тихий Дон». Рядом лежит гимнастерка с засохшими пятнами крови. Я скромно представилась. Жалко его стало! Думала, что у человека с таким серьезным лицевым ранением и от лица-то ничего не осталось. Стали общаться. Развлекала его, как могла: все песни перепела, которые знала, все шутки вспомнила. А потом нашли местонахождение моего полка и за мной прислали самолет. Только и успела крикнуть: «588-й полк! Пишите!»

В следующий раз встретились с ним в Баку, и опять совершенно случайно! Мой полк базировался в Ассиновской, под Грозным. В Баку ездили ремонтировать самолеты. Я приехала ставить дополнительный бачок, чтобы можно было дальше летать на разведку.

Смотрю, идут несколько летчиков. В стоптанных сапогах, с куртками пробитыми. Среди них Сеня! Удивлению моему не было предела! Потом уже он нашел меня сам, на аэродроме. И я впервые увидела его без повязки, такого веселого и красивого! От радости поцеловала в щеку. Он был ошарашен: не ожидал! Как потом рассказывал, после этой нашей короткой встречи заблудился и забрел на кладбище вместо своего КП (командного пункта). А 23 февраля победного 1945 года я увидела его фамилию в одном списке со своей – это был Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза.

В мае, когда закончились военные действия, Семен приехал ко мне на служебной машине и пригласил смотреть Берлин. Он был уже командиром полка. Никогда не забуду картину, которую мы наблюдали у Рейхстага! Наши солдаты стоят запыленные, со слезами на глазах и, опираясь о стены, клянут войну, клянут Гитлера. Плачут, что нет у них больше семей и домов! Мы с Сеней взяли осколок и оставили на стене свои подписи: «Надя Попова из Донбасса» и «Семен Харламов. Саратов». А потом он предложил мне никогда больше не расставаться. Вот уж не думала, что война, которая причинила столько горя, окончится для меня образованием счастливой семьи!»



Обращение к читателям Важно, чтобы «Диалог поколений» продолжался и пришёл в каждый город, даже в самый небольшой населённый пункт. Мы хотим, чтобы о судьбах ветеранов знал каждый школьник и студент. Вы можете помочь нам издать книгу максимально большим тиражом. Для этого перечислите любую сумму на расчётный счет. Себестоимость печати и доставки в регионы одного сборника – 300 рублей.

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