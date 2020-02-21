Все новости >>

//Общество 13+

В Петербурге поступило сообщение о "минировании": эвакуируют суды

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Петербурге поступило сообщение о
pixabay.com

Два районных суда Санкт – Петербурга эвакуируют из-за угроз "минирования.  Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу.

"Василеостровский и Приморский суды эвакуируются", - говорится в их сообщении. 

Также поступила информация о заложенном взрывном устройстве в 100 детских садах Петербурга.

Волна подобных новостей в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.

Ранее Управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу в пятницу, 21 февраля, предупредило о существенном ухудшении погоды грядущей ночью. Согласно последней информации, на Северную столицу обрушится снегопад.

ЕЧ

//картина дня

В мире

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил новости о ситуации в сирийском Идлибе. Заявление Журавлева огласило Минобороны России.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Всегда сердце радуется, когда находишь интересного собеседника. Особенно, если это творческая личность. Экс-директор и председатель Общества гарантов Рижского Русского…