В Петербурге поступило сообщение о

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21 февраля 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Два районных суда Санкт – Петербурга эвакуируют из-за угроз "минирования. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу.

"Василеостровский и Приморский суды эвакуируются", - говорится в их сообщении.

Также поступила информация о заложенном взрывном устройстве в 100 детских садах Петербурга.

Волна подобных новостей в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.

Ранее Управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу в пятницу, 21 февраля, предупредило о существенном ухудшении погоды грядущей ночью. Согласно последней информации, на Северную столицу обрушится снегопад.