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На Петербург ночью обрушится снегопад

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

На Петербург ночью обрушится снегопад
зима в Петербурге, Zamir Usmanov/Global Look Press

Управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу в пятницу, 21 февраля, предупредило о существенном ухудшении погоды грядущей ночью. Согласно последней информации, на Северную столицу обрушится снегопад.

В ночь на субботу в городе будет идти сильный мокрый снег. В субботу во второй половине дня в Петербурге также усилится ветер – порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Осадки осложнят дорожную ситуацию. Водителей просят соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров, а пешеходов призывают не перебегать дорогу на желтый сигнал светофора, так как при мокром снеге тормозной путь автомобилей увеличивается.

ЕТ

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