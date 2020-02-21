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Лекарства, содержащие психотропы, предлагают маркировать знаком «движение запрещено»

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Лекарства, содержащие психотропы, предлагают маркировать знаком «движение запрещено»
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуме предлагают маркировать знаком «движение запрещено» лекарства, содержащие психотропы.

Предполагается, что в инструкцию к препарату, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством, будет включено изображение запрещающего дорожного знака «движение запрещено» в цветном или черно-белом изображении.

«Запрещающий дорожный знак в виде красного круга, который известен каждому водителю, привлечет дополнительное внимание граждан к необходимости воздержаться от поездок за рулем в период действия таких препаратов на организм человека», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы отмечают, что такие распространенные лекарственные средства, как «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин», «Валоферин» содержат в своем составе фенобарбитал, а препараты «Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин», «Седальгин-Нео» и «Терпинкод» содержат в своем составе кодеин.

В инструкции по применению всех этих лекарств нет предупреждения о запрете управлять транспортным средством, либо мелким шрифтом указано (например, в «Корвалоле» и «Валокордине»), что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта.

Ранее в Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей.

ДВа

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