В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

Предложение ЛДПР об освобождении россиян от штрафов ПДД является пиаром и не имеет шансов на принятие. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по транспорту, единоросс Александр Васильев. В Госдуме предложили освободить россиян от некоторых старых штрафов

Напомним, как ранее сообщали АН, депутаты предложили освобождать водителей от штрафов, если информация о них не была опубликована на портале госуслуг в течение десяти дней после нарушения. Васильев в беседе с изданием URA.RU не согласился с данной инициативой.

"Я считаю, что сейчас у нас в стране уже создана адекватная система скидок для нарушителей ПДД, она прекрасно работает и никаких поправок и расширений не требует", - заявил он, предложив обратить внимание на сотрудников, запаздывающих с заполнением портала госуслуг.