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Евгений Дятлов рассказал, как его случайно едва не забрали служить в Афганистан

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Евгений Дятлов рассказал, как его случайно едва не забрали служить в Афганистан
Евгений Дятлов, Alexander Keltik/Russian Look

Знаменитый российский актер театра и кино, музыкант Евгений Дятлов рассказал на встрече в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" историю о том, как его однажды случайно чуть не забрали служить в Афганистан.

В ходе дискуссии на тему "День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин" Дятлов сообщил, что сам вызывался поехать в Афганистан. Во время сбора призывников два офицера поинтересовались, есть ли среди собравшихся спортсмены. Впоследствии Евгений стал одним из одиннадцати "избранных", сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Впоследствии призывников отправили к коменданту, доложить, что их берут в команду на отправку в Афганистан. Дятлов в этот момент понял, что есть одна проблема, которая может стать препятствием для его службы в этой стране – плохое зрение. Будущий актер осознал, что рано или поздно об этом станет известно, поэтому решил сразу признаться. Артист уточнил, что может носить "очки на резиночках". Ему, однако, не позволили поехать. "Так в Афган и не попал", – заключил Евгений.

ЕТ

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