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Какая погода ждет москвичей в День защитника Отечества?

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Какая погода ждет москвичей в День защитника Отечества?
Фото: pixabay.com

Синоптик Михал Леус рассказал, какая погода будет в Москве на День защитника Отечества. Согласно прогнозам эксперта, 23 февраля в этом году не будет баловать теплой и солнечной погодой.

"По предварительному прогнозу, к сожалению, праздничный день в столичном регионе испортит очередной циклон. Ночью небо затянут плотные облака, и усилится ветер, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, днём местами дожди", - поделился метеоролог.

Он добавил, что днем температура поднимется до +1 - +3 градуса. Скорость ветра сосиавит 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 728 мм ртутного столба.

АБ

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