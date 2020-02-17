Метеоролог призвал не надеяться на раннюю весну

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17 февраля 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Синоптик предупредил, что, несмотря на аномально теплую зиму, говорить о приходе весны в конце февраля пока не стоит. По его словам, холода могут вернуться.

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что на новой неделе москвичей ожидает очень теплая погода, на 9-11 градусов превышающая норму. Причиной специалист назвал "обширный теплый сектор атлантического циклона". При этом ожидается высокая облачность и штормовой ветер, передаёт Мир24.

"В связи с очень теплой зимой многие коллеги уже поспешили преждевременно объявить о скором наступлении весны. Мы бы не рекомендовали этого делать ... и хотя начало сезона ожидается немного теплее положенного, тем не менее, вероятны традиционные возвраты холодов, и пока не внушает оптимизма апрель", - считает Тишковец.