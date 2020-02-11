Синоптики считают, что весна вот-вот придет в Россию

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11 февраля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, предупредил, что весна в европейскую часть России в этом году может прийти гораздо раньше, чем она наступит по календарю.

Синоптик отметил, что аномально теплая зима вот-вот закончится, а уже через пару недель в европейскую часть страны может прийти весна. При этом он отметил, что информация о половодьях в регионах появится не раньше середины марта.

«Вы видите, что год необычный. В Москве до сих пор нет снега, кстати, утром вылетали, был сильный снег, наверное, по прилету растает. Поэтому сложно сказать, это предварительная информация», - рассказал Шумаков.