Москвичам пообещали апрельскую погоду

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам апрельскую погоду. Предполагается, что на этой неделе температура в столице превысит климатическую норму на 11-12 градусов.

По словам метеоролога, в начале текущей недели столбики термометров могут подняться до плюс 3 – плюс 5 градусов по Цельсию. Наиболее теплая погода ожидается во вторник. Уже в четверг в Москве похолодает из-за смены направления ветра с западного на северо-западный.

В пятницу ожидается легкий мороз, однако к выходным весенняя погода вновь начнет возвращаться в город.