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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Москвичам пообещали апрельскую погоду

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвичам пообещали апрельскую погоду
Москва, pixabay.com
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам апрельскую погоду. Предполагается, что на этой неделе температура в столице превысит климатическую норму на 11-12 градусов.
 
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По словам метеоролога, в начале текущей недели столбики термометров могут подняться до плюс 3 – плюс 5 градусов по Цельсию. Наиболее теплая погода ожидается во вторник. Уже в четверг в Москве похолодает из-за смены направления ветра с западного на северо-западный.
 
В пятницу ожидается легкий мороз, однако к выходным весенняя погода вновь начнет возвращаться в город.
ЕТ

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