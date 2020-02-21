Рогозин рассказал о техническом состоянии МКС

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21 февраля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Дмитрий Рогозин оценил техническое состояние и уровень износа Международной космической станции. С его слов, МКС сможет продолжать работу еще минимум десять лет. Согласно существующей договоренности, станция продолжит работу до 2024 года.

«Мы регулярно проводим исследования материалов, технического состояния модулей станции. Она работоспособна и лет 10 точно будет работать без особых замечаний», - заявил Рогозин.

Он отметил, что, несмотря на существующие договоренности по поводу продолжительности работы МКС, все участники проекта понимают, что станция будет находиться в эксплуатации до 2028 или даже до 2030 года.