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//Общество 13+

Коронавирус: главные новости к утру 21 февраля

, 11:24 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус: главные новости к утру 21 февраля

Количество заболевших коронавирусом выросло до  76 719 человек. 2 247 заразившихся погибли. Больше всего жертв зафиксировано в китайской провинции Хубэй: там за сутки погибли 115 человек.

- Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее  достигло 156 человек, сообщает South China Morning Post. Большинство из них посещали одну секту в городе Тэгу. Источником считают 61-летнюю женщину, однако путь ее заражения неизвестен. Кроме того, в стране  зафиксировали первую смерть от Covid-19 в городе Чхондо на юге страны.

- У принудительно госпитализированной жительницы Санкт-Петербурга коронавируса не нашли. Напомним, 7 февраля Алла Ильина сбежала из Боткинской больницы, где находилась на карантине. Позже суд принудительно вернул ее в стационар.

- Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом. Заболевание, согласно последним сообщениям, было выявлено у 200 заключенных тюрьмы, а также у семи работников охраны. Информации о состоянии заразившихся к настоящему моменту не поступало.

- Россия ежедневно теряет 1 млрд руб. из-за падения товарооборота с Китаем. Об этом министр финансов рассказал в интервью РБК. «Намедни разговаривали с таможенной службой. Потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день. Это последствия коронавируса», — сказал он.

- Испытания вакцины от коронавируса на людях в Китае начнутся не раньше апреля. Об этом рассказал замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь. Тестирования вакцин на животных уже начались. «Предполагается, что при условии обеспечения безопасности и эффективности некоторые вакцины могут пройти клинические испытания с апреля по май этого года», — рассказал Исинь.

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