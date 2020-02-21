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Автоэксперт оценил планы увеличить транспортный налог на старые машины

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Автоэксперт оценил планы увеличить транспортный налог на старые машины
старая машина, pixabay.com

Автоэксперт Роман Гуляев оценил предложение Министерства промышленности и торговли РФ с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже.

В ведомстве подчеркнули, что данная инициатива касается исключительно коммерческого транспорта.

Роман Гуляев считает, что побуждение с смене транспорта есть, однако, с другой стороны, должно быть и побуждение к более простой покупке машины, чтобы это не было слишком обременительно для граждан. По мнению автоэксперта, Минпромторгу следует подготовить какую-то программу льготного лизинга.

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