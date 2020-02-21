Сенатор: В предложенных президентом поправках к Конституции особое внимание уделяется соцзащите граждан

//Общество 13+

21 февраля 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Предложенные поправки к Конституции кроме прочего позволят повысить доверие граждан ко всей системе публичного управления и обеспечат развитие диалога между обществом и властью, необходимого для достижения результатов, значимых для каждого гражданина.

Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, выступая на международной общественной дискуссии в Общественной палате РФ на тему «Социальное государство: парадигма 2020».

«В поправках уделяется особенное внимание вопросам, связанным с расширением конституционных гарантий реализации и защиты социальных прав граждан», – говорит Клишас.

В частности, предложенными президентом России поправками предлагается гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, регулярную индексацию социальных пособий и иных социальных выплат, а также закрепить такие основные принципы функционирования системы пенсионного обеспечения как эффективность, всеобщность, справедливость и солидарность поколений.

Сенатор привел ряд примеров, в частности, сослался на опыт Испании, Италии, Франции, Чехии, в конституциях которых закреплены определенные социальные гарантии.

По словам парламентария, за более чем 25 лет, прошедших с момента принятия Конституции РФ, социальная политика России перешла на качественно новый уровень. Было сделано очень много для обеспечения реального благополучия населения. На закрепление этих достижений и направлены инициированные президентом России поправки к Конституции.