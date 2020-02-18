В Конституцию предлагают внести норму о недопустимости отчуждения какой‑либо территории РФ

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18 февраля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Сохранение территориальной целостности России становится одним из главных вопросов политической повестки. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Принимая во внимание протяженность российской границы, наличие огромных природных ресурсов, а также обострение отношений с иностранными государствами, в том числе в результате вхождения территории Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сохранение территориальной целостности России становится одним из главных вопросов политической повестки», – говорит сенатор.

Он отметил, что в рамках общественного обсуждения инициированных президентом поправок к Конституции предлагается расширение объема действия принципа территориальной целостности посредством закрепления конституционной нормы о безоговорочной недопустимости отчуждения какой‑либо территории российского государства.

«Закрепление в Конституции запрета на отчуждение территории Российской Федерации является важным шагом к созданию механизма поддержания неделимости страны и защиты от неправомерных внешних притязаний на долгие годы», – считает парламентарий.

Клишас также заметил, что стремление государства к созданию правовых механизмов, направленных на недопустимость отчуждения ее территории, «не может и не должно рассматриваться в качестве ограждения от мира железным занавесом и тем более предпосылок для нарушения государством принятых на себя международно-правовых обязательств».

Сенатор подчеркнул, что закрепление принципа территориальной целостности в качестве одной из основ конституционного строя является распространенной практикой в зарубежных государствах.