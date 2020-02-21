В Приамурье студентка получила медаль МЧС за спасение утопающего

Девушка, вспоминая тот день, заявила, что сначала посетители парка решили, что мужчина разыгрывает граждан и не бросились ему на помощь. Студентка поняла, что ситуация серьезная, когда гражданин перестал кричать. В тот момент она, не раздумывая, сбросила шлепанцы и нырнула в воду.