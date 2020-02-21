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В Приамурье студентка получила медаль МЧС за спасение утопающего

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Приамурье студентка получила медаль МЧС за спасение утопающего
люди в воде, pixabay.com
Студентка второго курса Амурского госуниверситета Алена Комарова была награждена медалью МЧС за проявленную храбрость. Прошлым летом девушка спасла человека, тонувшего в водоеме в парке Благовещенска.
 
В ГУ МЧС по Амурской области уточнили, что медаль "За спасение погибающих на водах" студентка инженерно-физического факультета получила из рук главного государственного инспектора Амурской области по маломерным судам Ивана Воробьева.
 
Девушка, вспоминая тот день, заявила, что сначала посетители парка решили, что мужчина разыгрывает граждан и не бросились ему на помощь. Студентка поняла, что ситуация серьезная, когда гражданин перестал кричать. В тот момент она, не раздумывая, сбросила шлепанцы и нырнула в воду.
ЕТ

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