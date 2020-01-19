Мужчина в Озерске спас мальчика, спускавшегося по водосточной трубе

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19 января 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Мальчик завис между третьим и вторым этажом пятиэтажного дома.

Проходивший мимо мужчина поймал мальчика, который начал падать. Соседи засняли инцидент на видео. Выяснилось, что первоклассник таким образом пытался выйти из дома погулять — мать и отчим на улицу не отпускали. В средствах массовой информации появилась информация о том, что в семье якобы жестко обращались с мальчиком и его братом.

Министр социальных отношений Челябинской области прокомментировала случившееся. «Семья мальчиков на учете в органах социальной защиты не состоит, - отметила Ирина Буторина. - После происшествия специалисты службы помощи семье и детям, в том числе психолог, в целях оказания необходимой помощи взаимодействуют с родителями и мальчиками. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Информация о возможном жестоком обращении в семье по данным органов полиции не подтвердилась».