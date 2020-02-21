Спрос на новостройки в России падает, несмотря на более выгодную ипотеку

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21 февраля 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Фото: соцсети

По итогам 2019 года число заключенных договоров долевого участия снизилось на 2%, а реальный спрос со стороны покупателей без учета юридических лиц – на 7%.

Одной из причин такого положения дел специалисты называют обвал рынка жилья – с июля 2019 года площадь строящихся многоэтажек уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%.

По итогам прошлого года только 6% договоров на жилье в новостройках заключили по новым правилам с использованием эскроу-счетов. Практически в каждом пятом российском регионе не зарегистрировано ни одной такой сделки.

Более половины всех сделок было заключено только в 10 регионах стран. В лидерах здесь Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Краснодарский край. Причем, большая часть сделок из этого числа приходится на Московский и Петербургский регионы.