Глава Минстроя рассказал Путину о переходе на эскроу-счета

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10 февраля 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Якушев. Фото: kremlin.ru

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев ответил на вопрос президента России по поводу создания новой системы финансирования жилищного строительства.

«Что касается перехода на эскроу-счета. Естественно, было много дискуссий, но это единственно правильный способ, как нам защитить деньги граждан. Сегодня мы констатируем, что количество застройщиков, которые уже работают с банками, переходят на эскроу-счета, получают проектное финансирование, растёт», – ответил Якушев.

Министр отметил, что «в этой системе мы сегодня чётко видим каждый дом».

«Сегодня девять тысяч восемь домов, которые строятся за счёт денег граждан, – либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 миллиона квадратных метров в этой системе. Из них 26 миллионов уже строятся через эскроу-счета, за последние два месяца четыре миллиона квадратных метров проектов перешло уже на новую систему», – сказал министр.

По его словам, за 2019 год ввод жилья в России составил 80,3 млн квадратных метров.

«Впервые мы преодолели падающую тенденцию с 2015 года. Это показатель работы отрасли», – уточнил Якушев.