Дома становятся выше, а квартиры меньше

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20 января 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на то, что этажность домов постоянно увеличивается, площадь квартир в них также постоянно уменьшается.



Размер новых квартир впервые за последние 20 лет начал уменьшаться. Малогабаритное жильё стало пользоваться большим спросом. Снижение покупательной способности населения ведёт к тому, что малогабаритных квартир станет ещё больше.



За последние годы средняя площадь квартир в России составила порядка 28 квадратных метров. Сокращение жилой площади строящихся домов является одним из главных трендов последних лет.



С начала 1960 годов размер квартир постепенно увеличивался.

Эксперты отмечают, что с 2014 года большой популярностью стали пользоваться так называемые квартиры-студии и «евродвушки». Последняя имеет одну изолированную комнату. Такое жильё несколько лет назад позволило сохранить строительный рынок.



В столице один квадратный метр «студии» стоит около 193 тысяч рублей.

Новые дома имеют больше этажей. Несмотря на то, что в стране ведётся активная политика по ограничению этажности, в среднем строящиеся дома доходят до 12 этажей.



Многие московские строительные компании могут на одном гектаре земли разместить до 50 тысяч квадратных метров жилья. Такой подход позволяет сократить себестоимость строительства. При этом увеличивается нагрузка на инфраструктуру и экологию города.



