Жители дома в Краснодаре отсудили себе технический этаж

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21 февраля 2020, 01:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Споры о том, кому принадлежит последний верхний этаж 17-этажного дома, длятся уже около двух лет. Изначально до документации дом значился как 16-этажный, а 17 этаж являлся техническим. Однако, при вводе в эксплуатацию дом вдруг превратился в 17-этажный, что позволило застройщику здания — «Элеваторстройдетали» — продать помещения на последнем этаже как нежилые частному лицу.

Первомайский районный суд встал на сторону жителей дома, затем принятое решение было отменено апелляционной инстанцией, однако, Четвертый кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение, после чего решение было вынесено все же в пользу жильцов.

«Решением апелляционной инстанции мы, конечно, удовлетворены. Сейчас мы подготавливаем исковое заявление о восстановлении фасадной части здания, - она претерпела изменения после расширения оконных проемов», - рассказал житель дома и представитель истцов Евгений Сафоненко.

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