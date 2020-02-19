Вернет ли краевой суд чердаки ЖК «Покровский» в общедомовую собственность

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19 февраля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей Иванов ]

20 февраля в Краснодаре будет рассматриваться резонансное дело о технических этажах, которые фирма-застройщик передала в частные руки для обустройства жилых квартир.

Краснодарский краевой суд 20 февраля приступит к рассмотрению скандального дела о технических этажах краснодарского ЖК «Покровский», которые с помощью бывшего чиновника мэрии были выведены из общедомовой собственности. В результате после ряда сделок они оказались в собственности посторонних лиц. Большей частью владеет бывшая жена застройщика Нина Сапонова.

По словам главного архитектора Краснодарского края Юрия Рысина, вывод технических этажей из общедомовой собственности противоречит законодательству.

Несколько лет жильцы трех многоквартирных домов, входящих в жилой комплекса «Покровский» доказывают в судах очевидную вещь – технические этажи должны находиться в общедомовой собственности, потому что только там и только определенным образом должны располагаться общедомовые коммуникации, но отнюдь не жилые квартиры. На этапе долевого строительства 17-е этажи проходили как технические, то есть строились на деньги дольщиков, поэтому по закону должны принадлежать всем собственникам жилья. Однако затем в актах ввода в эксплуатацию и техпаспортах вместо чердака возникли индивидуальные помещения, большая часть которых сейчас оформлена на бывшую жену застройщика.

Напомним, бывший руководитель департамента архитектуры Краснодара Игорь Головкин признался, что разрешения на ввод в эксплуатацию этих домов были выданы с нарушением закона, но дело против него следователи не возбудили в связи с истечением сроков давности. Зато полиция в декабре 2019 года возбудила уголовное дело по факту хищения общедомового имущества.

Жители «Покровского», можно сказать, ночуют в судах, потому что борьба за собственные права обросла множеством процессов. В частности, люди добиваются того, чтобы суд признал-таки верхние

этажи домов техническими. Ведь последствия вывода их из общедомового имущества оказались катастрофическими. Титульные «собственники» чердака, чьи права жильцы требуют аннулировать, получили от администрации Краснодара разрешения на перепланировку, которая на деле оказалась незаконной реконструкцией. Без согласия жильцов на фасадных стенах техэтажей были пробиты оконные проемы, перенесены магистрали отопления, из-за чего люди мерзли всю зиму. Все эти нарушения пришлось обжаловать в судах.

В начале февраля Первомайский районный суд признал незаконными несколько десятков актов мэрии, которая разрешила перепланировку. До этого суд признал незаконным бездействие мэрии, которая отказалась реагировать на факт несанкционированного переноса магистралей отопления. Однако городские власти сейчас пытаются обжаловать это решение, вопреки заключениям Госжилинспекции, прокуратуры, да и своим собственным, доказывая в суде, что переноса сетей не было. Кроме того, люди оказались вынуждены в суде оспаривать законность перевода этих помещений в категорию жилых. Прокуратура города направила в Следственный комитет материалы для организации доследственной проверки, к следователям обратились и жильцы, которые требуют возбудить против чиновников дело о превышении полномочий.

Главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин подтвердил телеканалу «Россия.Кубань», что специальный верхний этаж носит важную функцию. Здесь расположены общедомовые коммуникации, и безопасность всего дома зависит от этого этажа. Для того, чтобы вывести техэтажи из общего имущества нужны серьезные основания, это запрещено законодательно, но угрожает в первую очередь безопасности людей.

Таким образом, незаконный вывод технических этажей через суд может стать опасным прецедентом, и от результатов судебного процесса будет зависеть дальнейшая судебная практика не только в крае, но и стране.

Сами жильцы многострадальных домов заявляют, что ситуация очень смахивает на административное прикрытие вывода общедомовой

недвижимости в индивидуальные квартиры в чьих-то коммерческих интересах.

- Дело, которое рассмотрит Краснодарский краевой суд, важно как прецедент, потому что никогда ещё из общедомовой собственности имущество не выводилось целыми этажами – тысячами квадратных метров, - говорит представитель жильцов Евгений Сафоненко. - При этом люди, ссылаясь на проектную документацию и заключения экспертов, отмечают, что незаконная реконструкция не просто нарушает их имущественные и жилищные права, но и несёт прямую угрозу их жизни.

Отметим, что в суде жильцам «Покровского» противостоит сын застройщика Сапонова, которому назначено условное наказание за вывод из компании «Траст Агро Трейд» более 280 миллионов рублей. Несмотря на то, что фирма была полностью разорена, люди лишились работы, а здоровье главного учредителя не выдержало и он скончался, Михаил Сапонов, можно сказать, отделался легким испугом.

Мы продолжаем следить за ситуацией. Наши журналисты будут присутствовать на судебном заседании 20 февраля 2020 года в Краснодарском краевом суде.