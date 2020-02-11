Приговор, которого нет

//Общество

11 февраля 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За вывод из компании 280 миллионов рублей и доведение предприятия до банкротства сын краснодарского застройщика Михаил Сапонов отделался легким испугом.

Если быть разборчивым, то можно найти массу примеров того, что кубанская Фемида — это женщина с завязанными глазами и очень благожелательная к мошенникам. Когда пахнет крупными суммами, растворившимися в пространстве, злодеи, надувшие десятки людей, разорившие компании, обобравшие смертных до нитки, как правило, отделываются условными сроками и возвращаются домой, чтобы пребывать в одиночестве, потому что к моменту судебного разбирательства они обязательным образом разведены и за душой не имеют ни гроша. Да и выражения лиц у них до того бедные и нечастные, что, если бы они ездили общественным транспортом, инвалиды и пассажиры с детьми непременно уступали бы им место, а иные старушки даже приласкали бы, подставив под заплаканные, но упитанные лица свои грошовые жилеты. Но, увы, осужденные, но освобожденные мошенники ездить общественным транспортом брезгуют — отойдут на пару кварталов от крайсуда и прыгают в свои лексусы или порши, после чего скрываются в неведомом направлении.

На всю ивановскую сейчас гремит дело об отжатых технических этажах ЖК «Покровский» в Краснодаре. Жильцы трех многоквартирных домов буквально ночуют в судах, пытаясь доказать, что на чердаке предусмотрены трубы общедомовых коммуникаций, а не жилые апартаменты третьих лиц. Главный вопрос, подлежащий проверке судом: действительно ли бывший застройщик Юрий Сапонов выхлопотал себе завидный пенсион, когда «заполучил» при помощи конкретных чиновников краснодарской мэрии помещения 17-ых этажей, переоформил их на своих близких и знакомых, а сам себя назначил главным в управляющей компании? Вполне возможно, что победа окажется на стороне жильцов, но… поживем-увидим. Об этой истории мы не раз писали. Примечательно, что у хитрого домостроителя есть чадо среднего возраста, которое до недавнего времени было учредителем ООО «Траст Агро Трейд». Михаил Сапонов, как и его отец, тоже «шел к успеху», и своего, как мы увидели, добился. В краевом суде Михаил говорит о том, что имеет детей, в том числе годовалого ребенка, но с женой, как правило, разведен, а обретенная в результате приговора Ленинского районного суда Краснодара условная судимость отравляет его существование в должной мере для осознания своего невинного проступка и соответственно тотального личностного исправления.

По данным прокуратуры, данный мужчина, находясь в должности директора торговой компании «Траст Агро Трейд», без разрешения учредителей совершил крупные сделки на поставку семян рапса на общую сумму свыше 280 миллионов рублей. Как следует из судебных документов, он отдавал поручения на оплату товара даже тогда, когда было понятно, что поставщики не выполняют взятые на себя обязательства, кроме того, он просил сотрудников не сообщать об этом учредителям компании.

В результате компания недополучила товара на сумму свыше 234 миллионов рублей, которые не смогла вернуть по суду. В настоящее время она признана банкротом, и в отношении неё ведется конкурсное производство.

По данным конкурсного управляющего обанкротившейся фирмы, именно эти скрытые от учредителей сделки привели к банкротству.

По словам самого Сапонова, он не видит в своих действиях ничего предосудительного, он же не виноват, что компании не поставили товар, а что касается учредителей ООО «ТАТ», то их он в должной мере ставил в известность о заключенных сделках.

— По поводу того, что Сапонов держал нас в курсе, то хочется привести слова из романа Чарльза Диккенса «Большие надежды»: «Нельзя верить тому, что говорят, нужно верить доказательствам», — говорит учредитель компании Евгений Шевченко. — Сапонов нарушил закон об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью и четко прописано, какие пункты он нарушил. Когда вся эта ситуация вскрылась, я был в Орловской области, мне позвонили и сообщили о сложившейся ситуации. Я вообще этих документов не видел, приехал разбираться, встретился с представителями компаний. Они мне пояснили, что Сапонов вообще ничего не покупал у них, он дал им деньги в кредит, и они не собирались поставлять рапс. Сапонов дал деньги в пользование, прикрываясь договором купли-продажи, и за это попросил процент. Есть две расписки в материалах одного и второго уголовного дела — одна компания обязуется ему 11 миллионов откат дать, а вторая — 6 миллионов. 30 ноября 2016 года завели одно уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ, там осудили людей из подставной фирмы. Организатора этой схемы приговорили к 6,5 лет, а его подельника на 3,5 года. В этом деле Сапонов просто встречался и договаривался об условиях, давал ему деньги не за сырье, а взаймы.

Действия Михаила Сапонова были квалифицированы по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее тяжкие последствия.

Гособвинение просило у суда назначить Михаилу Сапонову 8 лет колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 3 года.

Однако за неправомерное распоряжение несколькими сотнями миллионов рублей суд назначил мужчине лишь 4 года условно, причем занимать руководящие должности не запретил.

Столь снисходительным приговором остались недовольны как прокурор, так и потерпевшие, которые обжаловали его в Краснодарском краевом суде.

— Я возмущен, что за столь крупный ущерб суд назначил ему условное наказание, — говорит Евгений Шевченко. — Помимо того, что была разорена компания, и люди лишились работы, не выдержало здоровье главного учредителя. Естественно, это недоказуемо, и невозможно привязать к отягчающим обстоятельствам по законодательству, но я видел, что после инцидента он сутками не спал. Его онкологическое заболевание обострилось, и он скончался. Как главный учредитель он являлся гарантом работы, и ситуация его подкосила.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ленинского районного суда состоялось 6 февраля в Краснодарском краевом суде. Михаил Сапонов явился в процесс совершенно один, без адвоката. Сухо выступая в заседании, он возражал против аудиофиксации судебного заседания журналистами — чтобы они не изложили информацию превратно, переложил всю вину по своему делу на осужденных за мошенничество поставщиков рапса, сказал, что достаточно страдает от условного наказания, разведен, имеет двоих детей. Прокурор не стал ужесточать свою позицию, а просто поддержал апелляционную жалобу — наказание Сапонову слишком мягкое, тем более по решению первой инстанции ему не возбраняется занимать руководящие должности.

Оглашался приговор стремительно и громко, да и только. Условное наказание Михаилу Сапонову оставили в силе, лишь «ужесточив» его запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях на полтора года. У осужденного тут же зримо отлегло. Правда, он не перекрестился. Вышло так, что, выведя из компании 280 миллионов рублей, он лишил работы людей, довел предприятие до банкротства, которое способствовало ухудшению здоровья главного учредителя и его скоропостижной смерти, при этом от серьезной ответственности, можно сказать, отвертелся. Конечно, разоренные потерпевшие пытаются взыскать с него причиненный ущерб через гражданские иски в судах, но, по информации источников, близких к ситуации в ЖК «Покровский», ни за сыном, ни за отцом Сапоновых не числится никакого имущества и взыскивать с них нечего. Почему краснодарским дельцам постоянно удается выходить сухими из воды? почему они спокойно разгуливают на свободе? — пусть ответы на эти вопросы остаются на совести правоохранительных органов и кубанской Фемиды — столь жестоких в осуждении мелких проступков и столь лояльных к лицам, играющим по-крупному.