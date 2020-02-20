Видео: Путин настоял на правильном ударении в слове

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20 февраля 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал о правильном ударении в слове "украинцы". Во время недавнего интервью агентству ТАСС глава государства сказал "укрАинцы" с ударением на второй слог.

"УкрАинцами называли людей, которые..." – начал Путин, однако журналист ТАСС Андрей Ванденко поправил главу государства: "украИнцами". Но российский лидер с представителем прессы не согласился.

В ответ Путин все же настоял на своем варианте произношения - "укрАинцы". Видеозапись интервью разместил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Также, как сообщали АН, президент России отреагировал на шутку, которая стала популярной в Интернете после отставки кабмина. Во время интервью ТАСС журналист показал российскому лидеру картинку.



