Все новости >>

//Общество 13+

Видео: Путин настоял на правильном ударении в слове "украинцы"

, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: Путин настоял на правильном ударении в слове
Президент России Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал о правильном ударении в слове "украинцы". Во время недавнего интервью агентству ТАСС глава государства сказал "укрАинцы" с ударением на второй слог.

"УкрАинцами называли людей, которые..." – начал Путин, однако журналист ТАСС Андрей Ванденко поправил главу государства: "украИнцами". Но российский лидер с представителем прессы не согласился.

В ответ Путин все же настоял на своем варианте произношения - "укрАинцы". Видеозапись интервью разместил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Также, как сообщали АН, президент России отреагировал на шутку, которая стала популярной в Интернете после отставки кабмина. Во время интервью ТАСС журналист показал российскому лидеру картинку.

АС

//картина дня

Политика

Политолог объяснил, почему Великобритания не признает Крым российским

Политолог объяснил, почему Великобритания не признает Крым российским

Зампред экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук заявил, что Великобритания никогда не признает присоединение Крымского полуострова к составу Российской Федерации из-за высокомерия.

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, приземлился сегодня в Харькове после дозаправки в Киеве. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, приземлился сегодня…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот, который, якобы, мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только, чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан