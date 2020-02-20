Видео: Путин настоял на правильном ударении в слове

Президент России Владимир Путин рассказал о правильном ударении в слове "украинцы". Во время недавнего интервью агентству ТАСС глава государства сказал "укрАинцы" с ударением на второй слог.
"УкрАинцами называли людей, которые..." – начал Путин, однако журналист ТАСС Андрей Ванденко поправил главу государства: "украИнцами". Но российский лидер с представителем прессы не согласился.
В ответ Путин все же настоял на своем варианте произношения - "укрАинцы". Видеозапись интервью разместил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Также, как сообщали АН, президент России отреагировал на шутку, которая стала популярной в Интернете после отставки кабмина. Во время интервью ТАСС журналист показал российскому лидеру картинку.
Путин: УкрАинцами называли людей, которые...— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 20, 2020
- УкраИнцами.
Путин: УкрАинцами! pic.twitter.com/mNqPCAgcDf