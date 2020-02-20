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Путин оценил шутку о "распустившемся правительстве из-за теплой погоды"

, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин оценил шутку о
Владимир Путин, kremlin.ru

Президент Россия Владимир Путин отреагировал на шутку, которая стала популярной в Интернете после отставки правительства. Во время интервью ТАСС журналист показал российскому лидеру картинку, на которой изображен зал Госдумы РФ с размещенными цветами.

«Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство», - обратился корреспондент Андрей Ванденко к Путину.

«А чего это оно распустилось в парламенте, я не понимаю? … Интернет, знаете, это, конечно, интересная штука, но не всегда точная», - высказал президент.

Ранее Владимир Путин рассказал, как выбирал председателя правительства Михаила Мишустина. 

БА

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