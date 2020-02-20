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Как Путин выбирал премьера и почему назначил Мишустина

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Как Путин выбирал премьера и почему назначил Мишустина
Путин и Мишустин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Владимир Путин рассказал, как выбирал председателя правительства. Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января после выступления главы государства с посланием Федеральному собранию, в котором было объявлено об обновлении Конституции РФ.

Президент России в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" сообщил, что ему были предложены четыре кандидатуры на пост председателя правительства, а Михаила Мишустин, который в то время был главной Федеральной налоговой инспекции, никто не называл. Кроме самого Путина.

При выборе правительства президент прислушивался к мнению своего кандидата. По словам Путина, предлагая Мишустина на должность премьер-министра, он руководствовался "личными и деловыми качествами Михаила Владимировича", результатами его работы на должности главы ФНС.

Глава государства оценил, что работая в ФНС, Мишустин стал реально специалистом в этой области, "хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата".

Дмитрий Медведев 15 января после выступления президента объявил об отставке правительства. Он объяснил отставку оглашенными Путиным изменениями Конституции, которые, среди прочего, затрагивают порядок формирования кабмина.
Путин в интервью ТАСС сообщил, что обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства заранее. По словам российского лидера, они с Медведевым много лет находятся в очень открытых и дружеских отношениях. И они сохранились.

ИЧ

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