"Это раньше бегали в дамском белье или в шляпе и дрались", Елена Драпеко оценила шансы Шнурова на депутатство

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20 февраля 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила шансы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова стать депутатом. Она считает, что время уже упущено и сейчас избирателей не привлекают эпатажные политики.

«Шнуров яркая личность. Я помню, критиковала его за ненормативную лексику. Его основная краска – это эпатаж. Но на сегодняшний день в политике эпатажные персонажи перевелись, их просто нет. Они были на заре формирования нашего парламента. Хочу вам напомнить некоторых, тех, что бегали в дамском белье или в шляпе, дрались. Сегодня ценится уже не эпатаж, а знания, компетентность и умение работать. Поэтому состав Госдумы резко изменился. И я не знаю, пригодится ли основное качество Шнурова — умение эпатировать — для его успеха на выборах. Но подождём», - цитирует ее радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, Елена Драпеко добавила, что Сергей Шнуров даже теоритически не сможет попасть в комитет по культуре, потому что «к культуре Шнуров имеет довольно опосредованное отношение. Я бы сказала больше к бескультурью», - заявила она.

Напомним, сегодня стало известно, что музыкант Сергей Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Госдуму.