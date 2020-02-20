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20 февраля 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Зрители федерального телеканала "Россия 24" накануне заметили странные сообщения в бегущей строке. Вместо новостей там мелькали строчки из песен. Снимки с экранов телевизоров опубликованы в соцсетях.

Некоторые пользователи решили, что это ошибка сотрудников телеканала. Кто-то предположил, что подобным образом развлекается кто-то из хакеров, публикуя вместо актуальных новостей цитаты из песен Юрия Антонова.

Недоумение публики, впрочем, быстро разъяснилось: таким необычным способом телеканал решил поздравить с 75-летним юбилеем прославленного певца и композитора. Напомним, в среду, 19 февраля, у артиста был день рождения.

Как ранее сообщали АН, в этот день председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин наградил народного артиста России, певца, композитора и поэта Юрия Антонова ведомственной медалью.





Похоже, с утреца, в новостной строке на #россия24 орудует добрый тролль :-)) pic.twitter.com/maxYkACUsn — Stryker34RUS (@Battle_Report) February 19, 2020

«Странные сообщения» в бегущей строке на канале «Россия 24» оказались поздравлением Юрия Антонова с 75-летием.»

А вот это правильно!Присоединяюсь к поздравлениям, Антонов великий мелодист,человек-эпоха. pic.twitter.com/HAfo9FS1jf — Andrew Lednev (@Andrey_Ld) February 19, 2020