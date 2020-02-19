Председатель СК РФ наградил Юрия Антонова ведомственной медалью

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в среду, 19 февраля, наградил ведомственной медалью народного артиста России, певца, композитора и поэта Юрия Антонова.

Антонов уже несколько лет входит в Общественный совет при СК. Подчеркивается, что музыкант получил медаль "За чистоту помыслов и благородство дел". В ведомстве заметили, что артист уже давно проявил себя как человек, небезразличный к судьбе своей страны и будущих поколений.

Напомним, сегодня Юрию Антонову исполнилось 75 лет.