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Председатель СК РФ наградил Юрия Антонова ведомственной медалью

, 22:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Председатель СК РФ наградил Юрия Антонова ведомственной медалью
Юрий Антонов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в среду, 19 февраля, наградил ведомственной медалью народного артиста России, певца, композитора и поэта Юрия Антонова.

Антонов уже несколько лет входит в Общественный совет при СК. Подчеркивается, что музыкант получил медаль "За чистоту помыслов и благородство дел". В ведомстве заметили, что артист уже давно проявил себя как человек, небезразличный к судьбе своей страны и будущих поколений.

Напомним, сегодня Юрию Антонову исполнилось 75 лет.  

ЕТ

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